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Стало плохо: мужчина устроил тройное ДТП в Алматы

В двух из разбитых машин водителей не было.

Фото : zakon.kz6 июня 2018, 16:57

В Алматы на пересечении улиц Акан Серы и Дулатова произошло ДТП с участием трех авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, по ул.Акан Серы у обочины были припаркованы Mazda Tribute и Lexus RX300. Мужчина за рулем Mitsubishi Montero двигался в северном направлении по ул.Акан Серы, и после проезда перекрестка машина в какой-то момент свернула в сторону и врезалась в Mazda. Удар был такой силы, что ее через бордюр выкинуло в арык. Перед этим Mazda по инерции проехала вперед и столкнулась с припаркованным впереди Lexus, который переехал проезжую часть и остановился у разделительной аллеи. Обе машины были пусты.

Как рассказал после аварии водитель внедорожника, он держит уразу, и ему стало плохо. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.


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