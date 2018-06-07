Закир Сафиуллин - Я никогда не проигрывал узбекским боксерам

В Астане на боксёрском турнире на Кубок Президента РК, в котором участвуют спортсмены 15 стран, определились мужчины-полуфиналисты в весе 52, 60, 69, 81 и свыше 91 килограмма, сообщает zakon.kz со ссылкой на координатора КФБ по PR.

Ануар Музапаров (52) вывел из борьбы сильного и опасного соперника – чемпиона Азии Жасурбека Латипова из Узбекистана. Жасурбек получил рассечение в самом начале поединка и врачи запретили ему продолжать бой. В полуфинале Ануар Музапаров встретится с японцем Рюсеи Баба.

В весовой категории до 60 килограммов выясняли своё место в спортивной иерархии двое казахстанцев – сравнительно молодой Адилет Курметов и опытный Закир Сафиуллин. Победу у товарища по команде вырвал Сафиуллин. В полуфинале он встретится с Шункором Абдурасуловым, выступавшим за команду WSB «Uzbek Tigers» и даже успевшим попробовать себя в профессиональном боксе.

«Бой получился хороший, я в неплохой форме подошёл, - сказал Закир в микст-зоне после поединка. - Один раз я Адилету уже проиграл на чемпионате Казахстана в Павлодаре в финале и надо было поквитаться. Всё сложилось. Бои Абдурасулова я не смотрел, но узбекским боксёрам я ещё не проигрывал за свою спортивную историю, надеюсь, что так будет и дальше».

Ещё одну пару Казахстан – Узбекистан в полуфинале Кубка Президента составят Аблайхан Жусупов (69), наш серебряный призёр чемпионата Азии 2017 года и Махмуд Гаипов. Асланбек Шымбергенов (69), выигравший четвертьфинал у американца Квинтона Рэндалла, на следующем этапе встречается с тайским спортсменом Сэйлом Арди.

В весе до 81 килограмма полуфинальные пары составят казахстанец Бекзат Нурдаулетов и представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев, россиянин Имам Хатаев и наш Бек Нурмаганбет. У супертяжей Камшибек Кункабаев выбил из круга китайца Му Хайпеня и 9 июня в ½ сразится с Айболды Дауренулы. Во второй паре полуфиналистов – Нурдаулет Сапарбай и россиянин Максим Бабанин.

8 июня бои продолжат женщины – на турнире они выступают в четырёх весовых категориях, у мужчин пройдут четвертьфиналы в категориях до 49, 56, 64, 75 и 91 килограммов. Ежедневно с 13.00 все поединки транслирует телеканал QAZSPORT. Финалы состоятся 10 июня.