Курс доллара превысил отметку в 334 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 334,22 тенге за доллар на дневных торгах.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 334,22 тенге за доллар при объеме торгов 100,55 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,02 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов – 249,3 млн долларов (+29 400 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3424 тенге за рубль при объеме торгов 46 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3436 тенге за рубль (-0,0569 тенге), суммарный объем торгов – 48,7 млн рублей (-12 300 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2067 тенге за юань при объеме торгов 300 млн.

В обмкенниках курс доллара - 333,9-334,9 тенге, рос.рубля - 5,35-5,40 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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