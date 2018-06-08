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Смерть пенсионерки в автобусе прокомментировала полиция Уральска

Женщина 80 лет скончалась в дачном автобусе до приезда врачей.

Фото : inform.kz8 июня 2018, 18:18

Досудебное расследование смерти пенсионерки в автобусе в Уральске переквалифицировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

УВД Уральска начало расследование по части 1 статьи 99 УК РК - «Убийство», была назначена судебно-медицинская экспертиза.

«С учетом заключения экспертизы данное уголовное правонарушение переквалифицировано на статью 345 часть 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Западно-Казахстанской области.

Напомним, инцидент произошел в автобусе маршрута №46. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Согласно показаниям водителя, женщину с телесными повреждениями и в бессознательном состоянии подобрали на остановке дачного общества «Черемушки».


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