Семейного врача в Актобе ударили ножом в живот на рабочем месте

Врач, несмотря на ранение, сумел убежать, а медсестра закрыла кабинет, затем вызвала полицию и скорую помощь.

На семейного врача в поликлинике напали с ножом в его кабинете. Облздрав и прокуратура подтвердили криминальный инцидент, передает Zakon.kz со ссылкой на газету «Диапазон».

7 июня в 12:00 мужчина пришел на прием к семейному врачу в "Семейной поликлинике" по ул. Досжановой. Войдя в кабинет, посетитель достал из пакета нож и пырнул им врача.

Нанося удар ножом, нападавший кричал врачу, что убьет его. Однако врач, несмотря на ранение, сумел убежать, а медсестра закрыла кабинет, затем вызвала полицию и скорую помощь.

- В 12:01 на станцию скорой помощи поступил вызов «Семейной поликлинике». В 12:10 скорая была на месте, а в 12:35 пациента доставили в железнодорожную больницу. Он поступил с проникающим ранением брюшной полости. К счастью, без повреждения внутренних органов. Сантиметр влево или вправо - и он был бы мертв. Пострадавшему провели хирургическую мини-операцию. На сегодня его состояние стабильное, ближе к удовлетворительному. Но поскольку нож вошел глубоко в брюшную полость, еще рано говорить о полном выздоровлении, - комментирует заместитель руководителя Актюбинского управления здравоохранения Гульнар Мамбетжанова.

Медики напуганы, что работа врачей, помимо того, что сложная, теперь еще и опасная.

- Кто после этого (нападения) захочет работать врачом? Парень молодой (пострадавший), ему 26 лет. Он только вышел со студенческой скамьи и не пошел легким путем, а чтобы опыта набраться, начал работу с самой тяжелой сферы – с поликлиники, где тысячи пациентов в день, - характеризует замглавы облздрав.

Полиция на основании имеющихся фактов возбудила дело по статье "Покушение на убийство», но вскоре городская прокуратура переквалифицировала дело на преступление средней тяжести. А нападавшего отпустили «под подписку о невыезде».

По этому поводу в прокуратуре области сообщили, что к ним еще не поступали материалы дела, но сам инцидент подтвердили, а более конкретную информацию обещали дать в начале следующей недели.

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