На отобранный у Головкина пояс IBF претендует Джейкобс

Джейкобс называется основным претендентом на бой с Саулем Альваресом, после того как переговоры о втором поединке между мексиканцем и Геннадием Головкиным провалились.

Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина американец Дэниел Джейкобс хочет провести бой против Сергея Деревянченко и выиграть пояс чемпиона IBF, сообщает SportX.kz со ссылкой зарубежные СМИ.

Джейкобс называется основным претендентом на бой с Саулем Альваресом, после того как переговоры о втором поединке между мексиканцем и Геннадием Головкиным провалились. Команда Альвареса ведет переговоры с представителями Джейкобса, но они также проходят непросто.

В случае если Джейкобсу не удастся получить бой с мексиканцем, у его команды есть другой более привлекательный вариант. Джейкобс может договориться о бое с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченко и разыграть пояс чемпиона IBF, который недавно был отобран у Головкина.

«Мы ведём переговоры о возможном бое Дэниела с Альваресом. Но если в ближайшие дни они не увенчаются успехом, мы будем двигаться дальше и попробуем организовать встречу с Сергеем Деревянченко за титул по версии IBF. Их тренирует один и тот же человек, и он относится к каждому из них как к сыну. Но Андре Розье понимает, что оба боксёра хотят получить титульный бой» — сказал менеджер Джейкобса Кит Конолли.

Добавим, что в 2017 году Джейкобс продержался все 12 раундов против Геннадия Головкина и уступил судейским решением.