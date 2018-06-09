Семь человек пострадали в ДТП в Алматы

Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Вечером в субботу, 9 июня, в Алматы произошло лобовое столкновение двух автомашин, в результате пострадали семь человек, шестеро из них были госпитализированы, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в Алатауском районе на улице Ырысты, не доезжая до пересечения с улицей Набережной. Автомобиль Mercedes двигался по Набережной в южном направлении. По предварительной версии, на мокрой дороге водитель не справился с рулевым управлением, входя в затяжной поворот на довольно высокой скорости. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Audi, который ехал по улице Ырысты на север.

В результате аварии пострадали семь человек. Как уточнили представители полиции, прибывшие на место, госпитализация потребовалась шестерым.

Из-за ДТП в обе стороны на данном участке дороги образовался затор.

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