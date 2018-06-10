10 золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Президента РК по боксу
Завершился международный турнир, который проходил в Астане.
В Астане завершился VI международный турнир на Кубок Президента РК по боксу с участием спортсменов 15 стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Практически все команды выставили «первые номера», ведущих спортсменов, так что напряжение на ринге и на трибунах среди болельщиков не спадало все дни соревнований.
Женщины участвовали в турнире в четырёх весовых категориях и лидер казахстанской команды в весе до 51 килограмма, Назым Кызайбай, еще в полуфинале проиграла молодой японке Намики Цукими, а в финале японская спортсменка выиграла золото в поединке с представительницей Таиланда Раксат Чутамат.
Олимпийского призёра в весе до 75 килограммов Даригу Шакимову победила шведка Лав Холгерсон, которая увезёт с собой кроме золотой медали специальный приз – она признана лучшим боксёром на этом турнире.
«Бой был трудным: Дарига – сильная соперница, но я воспользовалась своими преимуществами и смогла пробить её защиту. Моей тактикой было держать правильную дистанцию – я выше, чем она, поэтому я соблюдала дистанцию и совершала прямые удары. Из всех боев на Кубке Президента финальный был самый трудный для меня», - сказала Лав после финального боя.
В решающем поединке в категории до 56 килограммов между Кайратом Ералиевым и американцем Дюком Рейганом победа досталась нашему чемпиону мира 2017 года.
«Дюк Рейган – мой постоянный соперник. Он хороший боксер. Мы с ним встретились уж в третий раз: один раз он выиграл у меня, а на чемпионате мира и на Кубке Президента победителем стал я. Самыми трудными боями за весь турнир стал бой с Шахобидином Зоировым из Узбекистана и финальный бой с Дюком Рейганом. В финальном раунде было небольшое рассечение, но мы уже привыкли к таким вещам. В этом году турнир на Кубок Президента получился очень хорошим – участвовали первые и вторые номера с разных стран, поэтому бои были хорошие. Думаю, этот турнир был успешным для меня и для казахстанских боксеров – наши ребята показали, что они не хуже лучших боксеров других стран. Надеюсь, мы хорошо выступим на Азиатских играх», - резюмировал Кайрат Ералиев после церемонии награждения.
Пожалуй, самым острым и захватывающим в финале стал бой между узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым и Беком Нурмаганбетом. Оба боксёра выложились полностью, не растрачивая время на разведку, но запас энергии у Бектемира был больше и даже к концу третьего раунда он не потерял напора и техники – победу присудили Меликузиеву.
Всего казахстанские спортсмены на домашнем турнире выиграли 10 золотых медалей.
Призёры VI международного турнира по боксу на Кубок Президента РК
Женщины
51 кг
I Намики Цукими (Япония)
II Раксат Чутамат (Таиланд)
III Назым Кызайбай (Казахстан), Ши Цян (Китай)
57 кг
I Сания Султанкызы (Казахстан)
II Хирута Мизуки (Япония)
III Владислава Кухта (Казахстан), Даметкен Келимбет (Казахстан)
60 кг
I Римма Волосенко (Казахстан)
II Айжан Ходжабекова (Казахстан)
III Приянка Чодари (Индия), Карина Ибрагимова (Казахстан)
75 кг
I Лав Холгерссон (Швеция)
II Дарига Шакимова (Казахстан)
III Сания Альжанова (Казахстан), Ван Лина (Китай)
Мужчины
49 кг
I Темиртас Жусупов (Казахстан)
II Жомарт Ержан (Казахстан)
III Лалбиаккима Нутлаи (Индия), Василий Егоров (Россия)
52 кг
I Ануар Музаппаров (Казахстан)
II Ладон Роген (Филиппины)
III Баба Рюсеи (Япония), Сивах Сахин (Индия)
56 кг
I Кайрат Ералиев (Казахстан)
II Дюк Рейген (США)
III Шахобиддин Зоиров (Узбекистан), Ильяс Сулейменов (Казахстан)
60 кг
I Габил Мамедов (Россия)
II Шункор Абдурасулов (Узбекистан)
III Ерденбат Ценбаатар (Монголия), Закир Сафиуллин (Казахстан)
64 кг
I Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан)
II Икболжон Холдаров (Узбекистан)
III Вуттичай Масук (Таиланд), Алиёр Норалиев (Узбекистан)
69 кг
I Асланбек Шымбергенов (Казахстан)
II Аблайхан Жусупов (Казахстан)
III Махмуд Гаипов (Узбекистан), Арди Сэйлом (Таиланд)
75 кг
I Абильхан Аманкул (Казахстан)
II Ерик Альжанов (Казахстан)
III Исраил Мадримов (Узбекистан), Адам Чартои (Швеция)
81 кг
I Бектемир Меликузиев (Узбекистан)
II Бек Нурмаганбет (Казахстан)
III Бекзад Нурдаулетов (Казахстан), Имам Хатаев (Россия)
91 кг
I Абзал Куттыбеков (Казахстан)
II Садам Магомедов (Россия)
III Василий Левит (Казахстан), Антон Пинчук (Казахстан)
+91
I Камшибек Кункабаев (Казахстан)
II Максим Бабанин (Россия)
III Айболды Дауренулы (Казахстан), Нурлан Сапарбай (Казахстан)