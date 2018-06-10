10 золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Президента РК по боксу

В Астане завершился VI международный турнир на Кубок Президента РК по боксу с участием спортсменов 15 стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Практически все команды выставили «первые номера», ведущих спортсменов, так что напряжение на ринге и на трибунах среди болельщиков не спадало все дни соревнований.

Женщины участвовали в турнире в четырёх весовых категориях и лидер казахстанской команды в весе до 51 килограмма, Назым Кызайбай, еще в полуфинале проиграла молодой японке Намики Цукими, а в финале японская спортсменка выиграла золото в поединке с представительницей Таиланда Раксат Чутамат.

Олимпийского призёра в весе до 75 килограммов Даригу Шакимову победила шведка Лав Холгерсон, которая увезёт с собой кроме золотой медали специальный приз – она признана лучшим боксёром на этом турнире.

«Бой был трудным: Дарига – сильная соперница, но я воспользовалась своими преимуществами и смогла пробить её защиту. Моей тактикой было держать правильную дистанцию – я выше, чем она, поэтому я соблюдала дистанцию и совершала прямые удары. Из всех боев на Кубке Президента финальный был самый трудный для меня», - сказала Лав после финального боя.

В решающем поединке в категории до 56 килограммов между Кайратом Ералиевым и американцем Дюком Рейганом победа досталась нашему чемпиону мира 2017 года.

«Дюк Рейган – мой постоянный соперник. Он хороший боксер. Мы с ним встретились уж в третий раз: один раз он выиграл у меня, а на чемпионате мира и на Кубке Президента победителем стал я. Самыми трудными боями за весь турнир стал бой с Шахобидином Зоировым из Узбекистана и финальный бой с Дюком Рейганом. В финальном раунде было небольшое рассечение, но мы уже привыкли к таким вещам. В этом году турнир на Кубок Президента получился очень хорошим – участвовали первые и вторые номера с разных стран, поэтому бои были хорошие. Думаю, этот турнир был успешным для меня и для казахстанских боксеров – наши ребята показали, что они не хуже лучших боксеров других стран. Надеюсь, мы хорошо выступим на Азиатских играх», - резюмировал Кайрат Ералиев после церемонии награждения.

Пожалуй, самым острым и захватывающим в финале стал бой между узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым и Беком Нурмаганбетом. Оба боксёра выложились полностью, не растрачивая время на разведку, но запас энергии у Бектемира был больше и даже к концу третьего раунда он не потерял напора и техники – победу присудили Меликузиеву.

Всего казахстанские спортсмены на домашнем турнире выиграли 10 золотых медалей.

Призёры VI международного турнира по боксу на Кубок Президента РК

Женщины

51 кг

I Намики Цукими (Япония)

II Раксат Чутамат (Таиланд)

III Назым Кызайбай (Казахстан), Ши Цян (Китай)

57 кг

I Сания Султанкызы (Казахстан)

II Хирута Мизуки (Япония)

III Владислава Кухта (Казахстан), Даметкен Келимбет (Казахстан)

60 кг

I Римма Волосенко (Казахстан)

II Айжан Ходжабекова (Казахстан)

III Приянка Чодари (Индия), Карина Ибрагимова (Казахстан)

75 кг

I Лав Холгерссон (Швеция)

II Дарига Шакимова (Казахстан)

III Сания Альжанова (Казахстан), Ван Лина (Китай)

Мужчины

49 кг

I Темиртас Жусупов (Казахстан)

II Жомарт Ержан (Казахстан)

III Лалбиаккима Нутлаи (Индия), Василий Егоров (Россия)

52 кг

I Ануар Музаппаров (Казахстан)

II Ладон Роген (Филиппины)

III Баба Рюсеи (Япония), Сивах Сахин (Индия)

56 кг

I Кайрат Ералиев (Казахстан)

II Дюк Рейген (США)

III Шахобиддин Зоиров (Узбекистан), Ильяс Сулейменов (Казахстан)

60 кг

I Габил Мамедов (Россия)

II Шункор Абдурасулов (Узбекистан)

III Ерденбат Ценбаатар (Монголия), Закир Сафиуллин (Казахстан)

64 кг

I Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан)

II Икболжон Холдаров (Узбекистан)

III Вуттичай Масук (Таиланд), Алиёр Норалиев (Узбекистан)

69 кг

I Асланбек Шымбергенов (Казахстан)

II Аблайхан Жусупов (Казахстан)

III Махмуд Гаипов (Узбекистан), Арди Сэйлом (Таиланд)

75 кг

I Абильхан Аманкул (Казахстан)

II Ерик Альжанов (Казахстан)

III Исраил Мадримов (Узбекистан), Адам Чартои (Швеция)

81 кг

I Бектемир Меликузиев (Узбекистан)

II Бек Нурмаганбет (Казахстан)

III Бекзад Нурдаулетов (Казахстан), Имам Хатаев (Россия)

91 кг

I Абзал Куттыбеков (Казахстан)

II Садам Магомедов (Россия)

III Василий Левит (Казахстан), Антон Пинчук (Казахстан)

+91

I Камшибек Кункабаев (Казахстан)

II Максим Бабанин (Россия)

III Айболды Дауренулы (Казахстан), Нурлан Сапарбай (Казахстан)