Месси обвинил Мадрид в своих проблемах

Футболист и его отец Хорхе подозревались в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 миллиона евро.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как столкнулся с претензиями со стороны налоговых служб Испании. Его слова приводит Sport.es.

«Тот год [2017] получился для меня сложным. Проблемы с казначейством. Я не впадал в депрессию, но то, как атаковали меня, как высказывались обо мне, моей семье, отце, близких… Было очень трудно. В особенности это касается Мадрида. Я чувствовал, что меня открыто атакуют. К счастью, меня поддерживали люди в Барселоне, в Каталонии, и это делало меня чуть более спокойным», — заявил Месси.

По мнению футболиста, нападки в его сторону исходили со стороны Мадрида.

«Думаю, это был заказ. Атаковать меня, уязвить меня, использовать момент слабости, пока мы проходили через то, что творилось. Я прошел это, потому что понимал, что это исходит из Мадрида», — отметил он.

Футболист и его отец Хорхе подозревались в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 миллиона евро. По версии следствия, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. Нападающий должен был выплатить Испании 252 тысячи евро. Отец футболиста — 180 тысяч.

С учетом имиджевых поступлений, подписного бонуса и бонуса за лояльность ежегодный доход Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро в год.