Санчес сделал резкое заявление по поводу лишения Головкина пояса IBF

У Геннадия Головкина остались пояса WBA Super, WBC и IBO.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал лишение своего подопечного титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, сообщает Sports.kz.

— Порой у организаций есть повестка дня, и им нужно принимать во внимание, что есть молодой парень, который может сделать нечто историческое в будущем. Возможно, они не понимают, что происходит. Если раньше Бернард Хопкинс был объединенным чемпионом, тогда думали, что это неважно. Сегодня же быть объединенным чемпионом очень важно. Думаю, организации должны принимать во внимание это и относиться более снисходительно. В таких ситуациях главные пояса должны оставлять право за боксером, — считает Санчес.

Напомним, у Геннадия Головкина остались пояса WBA Super, WBC и IBO.





