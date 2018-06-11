Упростить судебные процедуры

А. Жандильдина,

судья Балхашского городского суда

Карагандинской области

Меры по дальнейшему реформированию уголовного процесса и совершенствованию правосудия позволят повысить прозрачность и усилить правозащитный механизм в уголовном судопроизводстве.

Одним из основных изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан является введение новой процедуры - приказного производства.

В качестве главного направления, сформулированного Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в Плане нации «100 конкретных шагов» является реализация пяти институциональных реформ, которые сформируют новые условия для развития страны и улучшения жизни казахстанцев, а также позволят в полной мере обеспечить права и свободы человека, строгое исполнение законов и укрепление правопорядка. В связи с этим осуществлением мер по повышению качества правосудия, совершенствованию судопроизводства являются проводимые реформы.

Реформирование судов в рамках реализации поручений Президента предусматривает оптимизацию инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию, внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке. В настоящее время все судебные залы оснащены новой системой аудиовидеофиксации (АВФ). Используемые сейчас системы АВФ имеют централизованную систему хранения данных, интегрированы с системой судебных органов Төрелік и онлайн-сервисом «Судебный кабинет».

Сервис «Ознакомление с судебными документами» позволяет гражданам просматривать электронные версии судебных документов через Интернет-ресурс. Успешно функционирует сервис «Список слушаний дел», где можно узнать номер зала, время и дату судебного заседания. Закреплена новая форма ведения краткого судебного протокола при аудиовидеофиксации хода судебного разбирательства. Это сделано для упрощения отправления правосудия и расширения сферы применения информационных технологий. Оповещение участников судебного разбирательства производится CMC-сообщения-ми через информационно-аналитическую систему «Төрелік», с помощью которой можно отслеживать движение обращения в суд на всех стадиях.

Предусматривается автоматизация процедуры дачи санкции на постановление судебного исполнителя, представленное в форме электронного документа путем удостоверения электронной цифровой подписи судьи.

В качестве дополнительных мер по упрощению судебных процедур предусматривается возможность дистанционного исследования доказательств, дистанционного заслушивания объяснений участвующих в деле лиц с помощью средств видеосвязи. Все эти новации в контексте реализации Плана нации «100 конкретных шагов» направлены на оптимизацию законодательства о судопроизводстве, повышение эффективности защиты прав в суде.

В действующий УПК РК введен новый раздел 13-1 - «Приказное производство», в котором максимально сокращены процессуальные формы сбора доказательств без ослабления процессуальных гарантий прав участников процесса и досудебное производство с направлением дела в суд завершается в срок до пяти суток, а рассмотрение дела производится единолично судьей в срок до трех суток с момента его поступления в суд без вызова участников процесса и проведения судебного заседания.

Этот простой способ применяется по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести, где установлен факт уголовного проступка или преступления небольшой тяжести и совершившее его лицо, имеется согласие подозреваемого, подозреваемый не оспаривает свою вину и согласен с правовой квалификацией его действий. Санкция совершенного уголовного правонарушения одним из основных наказаний предусматривает штраф, если подозреваемый заявил ходатайство, а потерпевший, а также гражданский истец и гражданский ответчик (в случае их участия по делу) выразили согласие о рассмотрении уголовного дела в порядке приказного производства без исследования доказательств, их вызова и участия в судебном рассмотрении.

Приказное производство не может применяться в отношении лица, после совершения уголовного правонарушения заболевшего психическим расстройством, в случаях, когда речь идет о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, лицами, которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Ограничение по рассмотрению дел в порядке упрощенного производства установлено для лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, а также для лиц, к которым в качестве обязательного дополнительного наказания могут быть применены конфискация имущества, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, выдворение за пределы РК. Еще среди исключений - приказное производство не применяется в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно из них не предусматривает основное наказание в виде штрафа.

Институт приказного производства будет способствовать оптимизации уголовного процесса, создаст условия для рассмотрения дел в сжатые сроки, исключит волокиту, позволит суду больше сконцентрироваться на сложных уголовных делах.