Пьяная карагандинка убила пенсионерку

Проводится расследование.

Сотрудниками УВД г.Караганды за совершение особо-тяжкого преступления задержана 43-х летняя жительница города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

10 июня текущего года в одной из квартир города Караганды, с ножевыми ранениями, обнаружен труп 79-й летней пенсионерки. По данному факту был ориентирован весь личный состав ОВД области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 43-х летняя жительница города, которая призналась, что находясь в квартире потерпевшей, в состоянии алкогольного опьянения, нанесла указанные ранения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК, т.е. «Убийство». Задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!