Тайсон спровоцировал скандал на церемонии принятия Кличко в Зал славы бокса

Бывший американский боксер Майк Тайсон стал инициатором скандала на церемонии введения украинца Виталия Кличко в Зал славы бокса. Железный Майк повздорил со своим бывшим промоутером Доном Кингом, пишет Вести.ru.

Тайсон незадолго до старта церемонии вылил стакан воды на Кинга, с которым у него сложные взаимоотношения. Бывший боксер утверждает, что в свое время Кинг обманул его на сумму в размере 100 миллионов долларов.

"Когда он проходил мимо, то дотронулся до меня, похлопав по плечу, — приводит слова Тайсона Спортбокс.Ru. – Он называет себя якобы моим другом, но на самом деле это всего лишь пустой треп. Я спустил эту ситуацию на тормозах, хоть он и убил меня".