Тайсон спровоцировал скандал на церемонии принятия Кличко в Зал славы бокса
12 июня 2018, 06:00
Тайсон незадолго до старта церемонии вылил стакан воды на Кинга.
Бывший американский боксер Майк Тайсон стал инициатором скандала на церемонии введения украинца Виталия Кличко в Зал славы бокса. Железный Майк повздорил со своим бывшим промоутером Доном Кингом, пишет Вести.ru.
Тайсон незадолго до старта церемонии вылил стакан воды на Кинга, с которым у него сложные взаимоотношения. Бывший боксер утверждает, что в свое время Кинг обманул его на сумму в размере 100 миллионов долларов.
"Когда он проходил мимо, то дотронулся до меня, похлопав по плечу, — приводит слова Тайсона Спортбокс.Ru. – Он называет себя якобы моим другом, но на самом деле это всего лишь пустой треп. Я спустил эту ситуацию на тормозах, хоть он и убил меня".
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript