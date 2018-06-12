Д.Акишев: В целом ситуация на валютном рынке демонстрировала стабильность

Годовая инфляция в мае замедлилась до 6,2% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года.

Инфляция за пять месяцев текущего года составила 2,4%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства «Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 5 месяцев 2018 года», передает Zakon.kz.

Он отметил, что годовая инфляция в мае замедлилась до 6,2% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Таким образом, уровень инфляции соответствует целевому коридору на 2018 год 5-7%.

«Наблюдается снижение инфляционных ожиданий. По результатам опроса населения в мае количественная оценка ожидаемой на год вперед инфляции находится на уровне 6%, снизившись со значения 7,1% в начале года и с 6,3% в апреле», – прокомментировал Д. Акишев.

По его словам, замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной тенденции в среднесрочной перспективе являются одним из основных условий снижения базовой ставки. С начала текущего года она была снижена 4 раза с 10,25% до 9%.

«За 5 месяцев 2018 года ситуация на валютном рынке в целом демонстрировала стабильность. Фундаментальные факторы, формирующие курс национальной валюты, складывались благоприятно. В текущем году тенге изменялся в диапазоне 318,3-334,0 тенге за 1 доллар США, незначительно ослабнув с начала года на 0,4% до 333,8 тенге за доллар США», – рассказал глава Нацбанка.

Кроме того, Д. Акишев отметил, что золотовалютные резервы Национального банка на конец мая составили 31,2 млрд долларов США, активы Национального фонда – 59,2 млрд долл. США. Общие международные резервы составили 90,4 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,4% или 1,3 млрд долларов.

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