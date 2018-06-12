Зарина Дияс получила травму на турнире в Ноттингеме
12 июня 2018, 18:44
Казахстанской спортсменке пришлось покинуть корт, причем она не смогла сделать это самостоятельно.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч 1/16 финала турнира WTA в Ноттингеме, сообщает СИА «SPORTINFORM».
В четвертом гейме первого сета поединка против австралийки Саманты Стосур казахстанка получила травму колена левой ноги и не смогла продолжить матч. Стосур к этому моменту вела со счетом 2:1 и имела двойной брейк-пойнт.
Отметим, что Дияс не смогла самостоятельно покинуть корт.
Стосур является победительницей US Open-2011.
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