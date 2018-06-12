Зарина Дияс получила травму на турнире в Ноттингеме

Казахстанской спортсменке пришлось покинуть корт, причем она не смогла сделать это самостоятельно.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч 1/16 финала турнира WTA в Ноттингеме, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В четвертом гейме первого сета поединка против австралийки Саманты Стосур казахстанка получила травму колена левой ноги и не смогла продолжить матч. Стосур к этому моменту вела со счетом 2:1 и имела двойной брейк-пойнт.

Отметим, что Дияс не смогла самостоятельно покинуть корт.

Стосур является победительницей US Open-2011.