Из-за офсайда судьи не засчитали сразу 4 гола в матче «Тараз» - «Каспий»

После этой победы таразцы набирают 27 очков в турнирной таблице, сокращая отставание от шымкентского «Кырана» на два очка.

Необычный случай произошел в Таразе во время футбольного матча первенства первой лиги, в котором «Тараз» принимал «Каспий» из Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Тараз».

Как сообщили в пресс-службе клуба, судейская бригада отменила сразу четыре гола хозяев поля в ворота нефтяников. Все они, по решению судейской бригады, были отменены из-за офсайда.

Так, уже на 7-й минуте Абзал Таубай успел отправить мяч в ворота, но сделал это из «положения вне игры». На 40-й минуте уже Константин Дудченко забивает гол, который также был отменен.

Во втором тайме на 75-й минуте Диас Сабыров забил головой, опять-таки рано забежав к воротам, а в конце встречи не засчитан был еще один гол Таубая.

Как уточнили в «Таразе», эти моменты хозяева не оспаривали, ведь по ходу встречи они забили еще четыре гола в ворота соперника, в итоге обыграв его со счетом 4:0. Отличились Абзал Таубай, Динмухамед Караман, Бекзат Бейсенов и Сагадат Турсынбай.

Отметим, что после этой победы таразцы набирают 27 очков в турнирной таблице, сокращая отставание от шымкентского «Кырана» на два очка. Южноказахстанцы сыграли в нулевую ничью в Семее с «Алтаем», и теперь борьба в верхней части таблицы обостряется. В то же время «Тараз» теперь на три очка отрывается от «Алтая».