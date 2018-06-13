Тренер Головкина сделал неожиданное заявление о новом бое с «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес надеется, что второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) удастся сделать в сентябре, однако допускает вариант переноса на следующий год, сообщает Sports.kz.

— Знаете, я очень надеюсь, что этот бой состоится. Он нужен боксу. Еще две недели они [Головкин и «Канело»] были так далеки друг от друга, но теперь, кажется, приближаются. Оскар [Де ла Хойя] говорил, что они с Томом [Леффлером] близки к тому, чтобы завершить сделку, а на следующий день снова отдалились. Посмотрим, что будет. Если сделаем бой — мы вернемся в зал, будем тренироваться, драться. Надеюсь, что он будет сделан для фанатов, для всего бокса. Но если сделать его не удастся, я уверен, что мы сделаем его в следующем году, — сказал Санчес.

Ранее стало известно, что команда «Канело» забронировала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на 15 сентября.