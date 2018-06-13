Рэпер Тимати и гендиректор МузТВ Арман Давлетяров устроили скандал

В Instagram Тимати раскритиковал премию и методы отбора победителей.

Между российским рэпером Тимати и генеральным директором МузТВ Арманом Давлетяровым разгорелся скандал, сообщает Zakon.kz.

Споры начались в социальных сетях после премии МузТВ, которая прошла 8 июня.

В Instagram Тимати раскритиковал премию и методы отбора победителей.

"Я бы на твоём месте, побоялся бы вообще комментировать эту ситуацию, над тобой есть руководство, которое так же читает разные ленты и новости. Прикинь, если они почитают ленту комментариев людей и их отзывы о Премии?? Не вычищенный аккаунт МузТВ а реальные мнения людей. Акционеры не дураки ни разу, они знают о твоих методах работы и о внутренней экономике канала. Ты как управляющий, можешь снять все наши клипы с ротации, нет проблем. Но так же могут снять и тебя с должности в принципе, если эту должность убрать, трезво посмотри правде в глаза, кто ты ??? Что за продукт ты создал ??? Смог ли ты поднять рейтинг канала и Премии со времён продажи актива Игорем Яковлевичем Крутым", - написал Тимати.

В свою очередь Арман Давлетьяров посоветовал не думать о взаимоотношениях акционерами.

"Прости, они не читают комментарии в твоих социальных сетях, у них другой уровень. Блевотиной я называю то, когда при встрече ты обнимаешь меня, жмешь руку, а уходя, тихонечко (оскорбляешь), потому что не получил тарелку", — ответил Давлетяров.

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