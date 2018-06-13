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Трамп об оскорбившем его Де Ниро - У него очень низкий IQ

Президент США предположил, что у актера может быть сотрясение мозга.

Фото : Ivona - bigmir)net13 июня 2018, 09:29

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал оскорбления со стороны актёра Роберта Де Ниро. Об этом сообщает Рамблер.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, получал много ударов по голове от настоящих боксёров в фильмах. Я смотрел его прошлой ночью, и по-настоящему верю, что у него может быть сотрясение мозга», — написал Трамп.


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