Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Им стал Жудебаев Арман.

Распоряжением главы государства Жудебаев Арман Адильханович назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Вчера распоряжением главы государства Аубакирова Жания Яхияевна была освобождена от должности ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

В 2009-2013 годах Арман Жудебаев работал преподавателем в Консерватории имени Курмангазы, на кафедрах Народной Музыки и Дирижирования, также руководил студенческим оркестром. В 2012 году стал старшим преподавателем.

Его оркестр побывал в Турции, Австрии, Германии, Китае и блестяще выступили в знаменитых залах. Также автор идеи знаменитого проекта "Айтыс Оркестров", который был представлен на Гала Концерте Консерватории в городе Астана, в концертном зале "Казахстан" в 2012 году. С 2013 года и по настоящее время - главный дирижер Казахского Государственного Академического Оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

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