Замначальника колонии в Жамбылской области поймали со взяткой от осужденного
Подозреваемый полностью признал вину.
Фото : кадр видео13 июня 2018, 17:20
Заместителя начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области подозревают в получении взятки от осужденного за облегченные условия содержания, передает Zakon.kz.
Об этом 13 июня на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказал официальный представитель Агентства Нурлан Жахин.
"12 июня текущего года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Диханбаев. Денежные средства получены за облегченные условия содержания и общее покровительство осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении", - сообщил Жахин.
Отмечается, что в связи с полным признанием вины подозреваемый не задерживался.
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