Стычку с участием полицейского объяснили в ДВД

Нарушитель признал, что погорячился и попросил прощения.

В пресс-службе ДВД Жамбылской области прокомментировали видеоролик, на котором сотрудник полиции "скручивает" буйного мужчину, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях накануне.

Как сообщили в полиции, 12 июня текущего года на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Мамбет батыра в Таразе в связи с выходом из строя светофора образовались пробки, между водителями накалилась ситуация, происходили перепалки, перераставшие порой в драки.

"Для наведения дорожного порядка на место происшествия прибыли инспекторы БДПП УВД Тараза. Во время регулирования дорожного движения на проблемном участке пассажир одной из машин вышел из салонаи стал выражаться нецензурной бранью. Сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции, следуя служебной этике, неоднократно требовал прекратить неправомерные действия, препятствовавшие обеспечению дорожной безопасности. Однако на корректные обращения полицейского водитель не реагировал, вел себя агрессивно, а затем решил применить физическую силу по отношению к блюстителю порядка, взяв за воротник форменного обмундирования. Сотруднику полиции в целях усмирения дебошира пришлось применить приемы самбо (пункт.1,4,5,6,7 статьи 60 Закон РК «О правоохранительной службе»). Затем инспекторы задержали нарушителя общественного порядка и доставили в ОП-1 Тараза", - сообщили в ДВД.

В полицейском участке мужчина признал, что погорячился при разговоре с полицейским и потерял контроль над своими действиями. Он попросил прощения у сотрудника полиции за грубое поведение.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.443 ч.1 КоАП РК (Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка)", - отметили в ДВД.

Напоминаем, что 12 июня 2018 года в социальных сетях был распространен видеоролик заснятыми очевидцами в отношении сотрудника полиции.

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