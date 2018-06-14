В ЮКО покупателя машины задушили и сожгли

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО завершился процесс по резонансному преступлению, получившему огласку на всю страну, передает Timeskz.kz.

В начале февраля текущего года на берегу речки в Тюлькубасском районе обнаружили страшную находку: сгоревший автомобиль «Фольксваген гольф» с обугленными человеческими останками.

Следствие установило, что машина принадлежит 33-летнему жителю Толебийского района ЮКО. Сожгли ее вместе с хозяином, занимавшимся грузовыми перевозками. Также выяснили, что накануне он занял у родственников шесть миллионов тенге, чтобы внести задаток за покупку большегрузного автомобиля. Остальную сумму за автомобиль должен был заплатить в рассрочку. С деньгами на своем «Фольксвагене» он уехал на встречу с продавцами машины. Больше живым его не видели.

Шымкентские сыщики вышли на след продавцов выше оговоренного автомобиля — жителей Жамбылской области, и задержали одного из них, 1990 года рождения.

Вначале он дал показания, что вместе с родным братом заманили жертву в ловушку, пообещав мужчине ну очень «крутую» машину, а по дороге его задушили и забрали деньги. Труп спрятали в багажнике автомобиля. Когда приехали в безлюдное место, — подожгли автомобиль вместе с остававшимся в нем трупом.

Однако, ближе к финалу досудебного следствия подозреваемый изменил показания. Объявил, что он якобы один расправился с покупателем. И выдал следователям часть украденных денег, которые спрятал возле АЗС по дороге в Тараз.

На судебном процессе по этому уголовному делу председательствовал судья Абинур Карабаев.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, разбое и уничтожении чужого имущества, и приговорил его к 20 годам лишения свободы с содержанием в исправительном учреждении максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Второй фигурант данного дела пока не задержан, он объявлен в республиканский розыск.

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