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На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу

Спойлер на тело нанесла Санса Старк.

Фото : из открытых источников14 июня 2018, 18:45

У британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», обнаружили татуировку, которая могла стать главным спойлером к шоу. Об этом в четверг, 14 июня, пишет Mashable.

Фотографию татуировки выложила в Instagram мастер Лорен Винцер, она отметила актрису в публикации и поблагодарила за то, что та доверила эту работу ей.

На рисунке изображен лютоволк с герба дома Старков, подписанный частью известной цитаты из сериала: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет». Тернер выбрала короткий фрагмент: «Стая живет».

В комментариях пользователи предположили, что это может быть намеком на дальнейшую судьбу семьи Старков. Фанаты понадеялись, что хотя бы часть персонажей доживут до конца шоу.

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