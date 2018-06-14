Криминальный дуэт выкрал 1,4 млн тенге у жителей Зыряновска

Похищенное частично изъято.

Сотрудники криминальной полиции Зыряновска изобличили криминальный дуэт 20-летних местных жителей, промышлявших кражами из гаражей, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте внутренних дел области.

Были вскрыты восемь грабежей, в основном местные, из которых с мая этого года злоумышленники вынесли товары на сумму, превышающую 1,4 млн. тенге. Основной наживой были электроинструменты.

Проникнуть в помещение для преступников не составляло особого труда, ведь в основном гаражи заперты только на навесные замки, сбить которые достаточно просто, а некоторые владельцы оставляли свою недвижимость и вовсе открытой.

Похищенное частично изъято. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!