Кто потерял 10 млн фунтов на бое Головкин-"Канело"
15 июня 2018, 07:43
Для Сондерса это был жизненно важный бой, поэтому он был опустошен после того, как GGG принял улучшенные условия Golden Boy.
Британское издание Daily Mail считает, что чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс ощутил на себе серьезные финансовые последствия официально афишированного второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
«Рематч Головкина и „Канело“ стоил Билли Джо Сондерсу 10 миллионов фунтов после того, как у него было „соглашения“ насчет объединительного боя в среднем весе. Для Сондерса это был жизненно важный бой, поэтому он был опустошен после того, как GGG принял улучшенные условия Golden Boy. Де ла Хойя также говорил, что рематч мертв, но, видимо, MGM Grand предложил Головкину увеличенный бонус от цен на билеты на T-Mobile Arena. Сондерс, скорее, был козырем Головкина, нежели его соперником на август или сентябрь на потенциальный бой на Олимпийском стадионе в Лондоне. Этот бой стоил Сондерсу, который находился в режиме ожидания, почти 10 миллионов фунтов, учитывая, что он отказался от защиты пояса WBO против Мюррея, сославшись на травму подколенного сухожилия. Теперь Сондерсу остается надеяться, что Головкин побьет „Канело“ и приедет в Лондон за оставшимся поясом», — пишет издание.
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