Во Франции предотвратили теракт против секс-меньшинств

Пока точный сценарий атаки неизвестен.

Полиция Франции арестовала двух человек по подозрению в подготовке теракта, направленного против представителей ЛГБТ-сообщества.

Молодых людей в возрасте 21 и 22 лет взяли под стражу в департаменте Сена и Марна возле Парижа. Пока точный сценарий атаки неизвестен, однако доказательства позволяют говорить, что ее целью должны были стать гомосексуалисты. Отмечается, что нападение планировалось осуществить во имя террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным источников, арест произошел 9 июня. Во время обысков сотрудники спецслужб нашли у молодых людей ножи, запалы и пропагандистские материалы ИГ*. Гражданами какой страны являются подозреваемые, не сообщается.

На действия мужчин обратили внимание две недели назад. Ранее они не были известны правоохранительным органам, отмечает L'Express. По информации издания, оба арестованных были настроены крайне решительно и искали необходимое им оружие.

*Исламское государство - запрещенная в Казахстана террористическая организация.

Источник: Lenta.ru

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