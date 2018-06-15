Появился первый официальный промо-ролик боя Головкин — «Канело»

Болельщики увидят долгожданный бой своих кумиров 15 сентября этого года.

Американская промоутерская компания Golden Boy Promotions представила первый официальный промо-ролик поединка своего клиента мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Видео было опубликовано на официальной странице всемирно известной промоутерской компании в Instagram.

Напомним, что стороны после долгих переговоров сумели таки прийти к соглашению о втором бое Головкин — «Канело». Скорее всего, разделение доходов составит 45 / 55% в пользу мексиканца. Болельщики увидят долгожданный бой своих кумиров 15 сентября этого года. Вероятно, бойцы вновь сойдутся в ринге на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).





