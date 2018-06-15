Четверо детей пострадали в ДТП на трассе близ Алматы

В больницу также забрали и водителей.

На 20 километре трассы "Алматы-Бишкек" произошло ДТП с участием двух авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как стало известно BMW 7 серии ехал в восточном направлении в город. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Пролетая через разделительный палисадник, иномарку завертело, и она задней частью врезалась во встречный Lexus RX300.

Удар был такой силы что заднюю часть BMW вмяло в салон, а части авто улетели на другую сторону дороги.

Lexus вылетел на обочину, после чего скатился в лог и врезался в дерево.

В ДТП пострадали оба водителя, а также четыре ребенка из Lexus.

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