Полицейские Петропавловска задержали подозреваемых в серии автокраж

При себе у задержанных были рюкзаки с перчатками, молотком, отвёртками. Похищенное имущество изъято.

Жители района «Черёмушки» г. Петропавловска подали 8 заявлений по фактам краж из машин. Все автомобили были вскрыты за одну ночь. Воры разбивали боковые стёкла и забирали всё ценное, что находили в салоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Сотрудники отдела криминальной полиции УВД г. Петропавловска тотчас приступили к тщательной отработке района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были задержаны трое молодых людей, из них двое несовершеннолетних. Все они уже хорошо известны органам внутренних дел. При себе у задержанных были рюкзаки с перчатками, молотком, отвёртками. Похищенное имущество изъято.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Число пострадавших и суммы ущерба в настоящий момент уточняются, - говорит начальник УВД г. Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов. – Важно отметить, что целью злоумышленников были машины, не защищённые сигнализацией, припаркованные в плохо освещённых местах. Чтобы не стать жертвами автоворов, не стоит пренебрегать мерами безопасности. Также не следует оставлять в салоне ценные вещи, деньги и документы. В случае, если кража произошла, нужно незамедлительно заявить об этом в полицию. Своевременное обращение в разы повышает шансы на быстрое раскрытие преступлений».

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