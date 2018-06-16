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В Актау автомобиль протаранил ограждение

В результате ДТП пострадал мужчина 1976 года рождения.

Фото : Лада.kz16 июня 2018, 16:18

Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл». Инцидент произошёл в ночь на 16 июня. О состоянии водителя внедорожника рассказали на станции Скорой и неотложной медицинской помощи Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Авария произошла примерно в 0:30. Вызов на пульт диспетчера поступил в 0:37. На место происшествия выехала спецбригада Скорой и неотложной медицинской помощи.

- В результате ДТП пострадал мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение травматалогии Мангистауской областной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и пневмотораксом. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили медики.


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