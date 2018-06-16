Жертвами взрыва в Афганистане стали 17 человек

Взрыв прогремел на востоке провинции Нангархар.

Количество погибших среди талибов и гражданских лиц в результате взрыва, произошедшего на празднике в честь окончания Рамадана на востоке Афганистана, увеличилось до 17, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Взрыв прогремел на востоке провинции Нангархар, где в субботу талибы* и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам. По словам представителя губернатора провинции, предположительно, "в одной из машин талибов случайно разорвалась ракета".

Ранее сообщалось, что глава МВД Афганистана Ваис Ахмад Бармак в субботу встретился в Кабуле с несколькими членами движения "Талибан"* на фоне заявлений о соблюдении установленного перемирия с талибами.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Позже стало известно, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о прекращении огня на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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