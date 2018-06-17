Казахстанские бойцы прошли взвешивание перед вечером бокса в Москве

Все три боксера представляют промоутерскую компанию Tukeshov Boxing

В столице России Москве состоялась церемония взвешивания накануне вечера бокса, в рамках которого на ринг выйдут казахстанские боксеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на страницу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

Алматинец Едиль Кожамбердиев проведет бой с Кристианом Салманком из Камеруна. Боксеры успешно уложились в лимит первого тяжелого веса (90,7 кг).

Перспективный боксер из Мангистау Уалихан "Адай" Бисенкулов встретится с крепким 27-летним французом Меконго Родригесом. Оба спортсмена показали положительный вес для первой тяжёлой категории (90,7 кг).

Известный певец Ибрагим Ескендир и его соперник россиянин Дмитрий Антипов успешно уложились в лимит второго среднего веса (76,2 кг).