Непобежденный казахстанец одержал победу нокаутом в Канаде

Для Нурзата Сабиров а эта победа стала седьмой.

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров (6-0, 5 КО) одержал седьмую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

24-летний казахстанец выступил в вечере бокса в развлекательном комплексе Centre Gervais Auto в Шавинигане (Канада). Его соперником был мексиканский ветеран — 40-летний Гильермо Ромеро (12-6, 9 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, закончился победой Сабирова на отметке 2:37 техническим нокаутом в четвертом раунде. Для Нурзата эта победа стала седьмой, а Ромеро занес себе в пассив седьмое поражение.

Напомним, предыдущий бой против мексиканца Роландо Паредеса (14-7-2, 10 КО) стал для Сабирова первым, который он не смог завершить досрочно — победа единогласным решением судей (60-54).

Стоит отметить, что канадские СМИ регулярно включают Сабирова в список самых ярких местных проспектов.