Автомобильного афериста-миллионера задержали в Астане

Мошенник преимущественно работал в Алматы и Алматинской области.

Подозреваемого в серии крупных мошенничеств жителя Алматинской области задержали в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый был объявлен в республиканский розыск. На днях оперативникам Талдыкорганской полиции удалось установить его местонахождение в городе Астана, где он был задержан и доставлен в Алматинскую область. На сегодняшний день сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила свыше 20 миллионов тенге» - сообщили в пресс-службе ДВД области.

В настоящее время 29-летний мужчина подозревается в причастности к 16 эпизодам мошенничества, связанных с покупкой и перепродажей дорогостоящих автомашин. Потерпевшими по 10 доказанным фактам выступают жители Талдыкоргана, по оставшимся 6 - жители Алматы.

В ведомстве уточнили, что основная часть потерпевших являются близкими знакомыми задержанного. Последний разыскивался полтора года по всей стране.

«Сейчас задержанный мужчина помещен под стражу. Досудебное расследование находится в производстве следственного управления областного департамента», - добавили в полиции.

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