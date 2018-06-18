В Астане мужчина разбился насмерть, выпав из окна

Факт происшествия подтвердили в ДВД Астаны, подробности уточняются.

Молодой мужчина выпал с пятого этажа ЖК «Акбулак таун» и разбился насмерть, передает ИА «NewTimes».

Невольными свидетелями происшествия стали не только взрослые, но и дети.

«Молодой парень, на вид лет 25, выпал из окна. Во дворе находились жильцы дома, кто-то гулял с детьми, кто-то сидел на лавочке. Неожиданно услышала звук падения. Оказалось, что человек выпал. Сразу приехали «скорая» и полиция, нас опрашивали. Сказали, что при погибшем есть документы», — сообщила одна из очевидцев. ⠀

По словам жильцов, погибший мужчина не жил в этом доме, а приехал к кому-то в гости.

Факт происшествия подтвердили в ДВД Астаны, подробности уточняются.

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