Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане мужчина разбился насмерть, выпав из окна

Факт происшествия подтвердили в ДВД Астаны, подробности уточняются.

Фото : krisha.kz18 июня 2018, 20:41

Молодой мужчина выпал с пятого этажа ЖК «Акбулак таун» и разбился насмерть, передает ИА «NewTimes».

Невольными свидетелями происшествия стали не только взрослые, но и дети.

«Молодой парень, на вид лет 25, выпал из окна. Во дворе находились жильцы дома, кто-то гулял с детьми, кто-то сидел на лавочке. Неожиданно услышала звук падения. Оказалось, что человек выпал. Сразу приехали «скорая» и полиция, нас опрашивали. Сказали, что при погибшем есть документы», — сообщила одна из очевидцев. ⠀

По словам жильцов, погибший мужчина не жил в этом доме, а приехал к кому-то в гости.

Факт происшествия подтвердили в ДВД Астаны, подробности уточняются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты