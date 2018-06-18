В ФК «Кайрат» опровергли информацию об уходе двух легионеров

Ранее были опубликованы сведения о том, что двое игроков покинули клуб.

В ФК «Кайрат» опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию об уходе из команды двух легионеров, передает СИА «SPORTINFORM».

«В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что нападающие ФК «Кайрат» Уго Сильвейра и Чума Анене покинули алматинский клуб. ФК «Кайрат» заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и в настоящий момент вышеупомянутые игроки находятся в расположении клуба», - говорится в официальном сообщении «Кайрата».