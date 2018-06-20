Задержан подозреваемый в убийстве актюбинского выпускника
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото : РИАМО20 июня 2018, 00:09
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего выпускника одной из школ города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.
17 июня в 23:30 в областную детскую клиническую больницу с ножевыми ранениями был доставлен несовершеннолетний парень, который вскоре скончался от полученных ран. По указанному факту было начато досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК «Убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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