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Дейнерис Бурерожденная попрощалась с "Игрой престолов"

Мать драконов в последний раз посетила площадку под открытым небом, где проходили съемки картины.

Фото : instagram20 июня 2018, 06:38

Британская актриса Эмилия Кларк объявила в социальных сетях о завершении съемок в заключительном сезоне, передает t5-tv.ru.

Эпический сериал по циклу романов «Песнь Льда и Огня» подходит к финальной стадии. Накануне исполнительница одной из главных ролей — Эмилия Кларк попрощалась с командой «Игры Престолов». Мать драконов в последний раз посетила площадку под открытым небом, где проходили съемки картины. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-канале.

— Высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с местом, которое было моим домом почти десятилетие. Это было путешествие с «Игрой престолов». Спасибо за ту жизнь, о которой я даже не мечтала, — написала актриса.


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