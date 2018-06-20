Дейнерис Бурерожденная попрощалась с "Игрой престолов"
Мать драконов в последний раз посетила площадку под открытым небом, где проходили съемки картины.
Фото : instagram20 июня 2018, 06:38
Британская актриса Эмилия Кларк объявила в социальных сетях о завершении съемок в заключительном сезоне, передает t5-tv.ru.
Эпический сериал по циклу романов «Песнь Льда и Огня» подходит к финальной стадии. Накануне исполнительница одной из главных ролей — Эмилия Кларк попрощалась с командой «Игры Престолов». Мать драконов в последний раз посетила площадку под открытым небом, где проходили съемки картины. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-канале.
— Высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с местом, которое было моим домом почти десятилетие. Это было путешествие с «Игрой престолов». Спасибо за ту жизнь, о которой я даже не мечтала, — написала актриса.
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