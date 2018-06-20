Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»

Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно приступить к другой деятельности.

Российский телекомментатор, бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи на «Первом канале». Об этом он объявил в конце трансляции матча между сборными России и Египта на сайте «Первого канала». Во время этой игры россияне победили со счетом 3:1, передает РБК.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на «Первом канале», потому что необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий.

«Но я уверен, что все будет складываться также удачно», — отозвался он о победе сборной России.

Ранее о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» объявил другой телекомментатор — Василий Уткин. «Мы расстаемся с «Первым каналом» с взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», — указывал он.

Слуцкий прежде во время комментирования матча Германия — Мексика в эфире «Первого канала» 17 июня упомянул основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Его коллега Кирилл Дементьев тогда употребил словосочетание «навальный футбол», говоря о возможностях немецкой сборной. «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть», — отреагировал на это Слуцкий.

В качестве комментатора он дебютировал в апреле прошлого года. В марте 2018 года он также работал одним из двух комментаторов на матчах сборной России с Бразилией и Францией на «Первом канале». В 2015-2016 годах Слуцкий являлся главным тренером сборной России по футболу.​​