Пьяный мужчина управлял междугородним пассажирским автобусом

Нарушение было выявлено в Атбасарском районе в рамках спецоперации «Автобус».

Акмолинские полицейские привлекли к ответственности водителя пассажирского автобуса, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

19 июня сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции на 1037 километре автодороги «Екатеринбург - Алматы» был остановлен автобус марки «ПАЗ - 32054», в котором находились пассажиры. При проверке документов полицейские почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению врача, водитель находился в алкогольном опьянении легкой степени.

Установлено, что автобус следовал из с. Бастау в г. Атбасар.

"По данному факту в отношении сельчанина составлен административный протокол по ст. 608 ч.1 КоАП РК. Согласно санкции статьи мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на три года", - сообщили в полиции.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Акмолинской области 19 июня. Его цель - проверка транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Для проведения широкомасштабного мероприятия созданы специальные мобильные группы, усилены наряды полиции на постах «Рубеж», а также на путях въезда и выезда из областного центра и других населенных пунктов. Полицейские проводят досмотр автобусов на предмет незаконного переоборудования, а также соответствия их технического состояния и конструкции установленным требованиям.

За первый день мероприятия выявлено и пресечено 66 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов.

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