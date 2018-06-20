Доллар подорожал до 341 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 341,1-342,1 тенге, евро - за 394,9-396,9 тенге, рубль - за 5,37-5,42 тенге.

Фото : kzt.io

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. Дневные торги привели курс доллара к отметке в 341,16 тенге. По итогам обеих сессий средневзвешенный курс валюты США составил 341,08 тенге при общем объеме торгов 101,2 миллиона долларов. Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 341,1-342,1 тенге, евро - за 394,9-396,9 тенге, рубль - за 5,37-5,42 тенге.

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