В микрорайоне Жулдыз в Алматы произошел пожар

На данный момент огонь ликвидирован.

Вечером в среду, 20 июня, в Алматы начался пожар, передает Zakon.kz.

На данный момент известно только то, что ЧП произошло в районе мкр. "Жулдыз", на улице Иванова. Официальной информации от служб ЧС пока нет.

В соцсетях публикуют фото и видео пожара.

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