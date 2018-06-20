В микрорайоне Жулдыз в Алматы произошел пожар
На данный момент огонь ликвидирован.
Фото : Скриншот с видео20 июня 2018, 22:43
Вечером в среду, 20 июня, в Алматы начался пожар, передает Zakon.kz.
На данный момент известно только то, что ЧП произошло в районе мкр. "Жулдыз", на улице Иванова. Официальной информации от служб ЧС пока нет.
В соцсетях публикуют фото и видео пожара.
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