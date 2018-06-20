Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В микрорайоне Жулдыз в Алматы произошел пожар

На данный момент огонь ликвидирован.

Фото : Скриншот с видео20 июня 2018, 22:43

Вечером в среду, 20 июня, в Алматы начался пожар, передает Zakon.kz.

На данный момент известно только то, что ЧП произошло в районе мкр. "Жулдыз", на улице Иванова. Официальной информации от служб ЧС пока нет.

В соцсетях публикуют фото и видео пожара.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты