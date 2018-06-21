Зарубежные СМИ в восторге от карьеры казахстанского боксера
21 июня 2018, 08:35
Он оформил третью досрочную победу, победив техническим нокаутом в пятом раунде мексиканца Густаво Гарибая.
Зарубежные СМИ в восторге от того, как казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (3-0, 3 КО) начал свою карьеру в профессионалах, сообщает Sports.kz.
Он оформил третью досрочную победу, победив техническим нокаутом в пятом раунде мексиканца Густаво Гарибая (13-11-2, 5 КО).
«Гарибай дважды падал после жестоких апперкотов Ахмедова с левой. Следите за этим парнем! У него есть всё, чтобы сделать великую карьеру!» — пишет журналист Boxrec.com Филипп Сен-Мартен.
В двух предыдущих боях Ахмедов и вовсе «удосрочил» своих соперников уже в первом раунде. Известный сайт Worldboxingnews.net включил 20-летнего казахстанца в ТОП-20 самых крутых проспектов в мире.
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