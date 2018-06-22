Казахстан в скором времени сможет экспортировать высоковольтные трансформаторы

В качестве потенциальных рынков сбыта рассматриваются Россия, Иран, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны СНГ.

Казахстанский завод «Asia Trafo», строительство которого сейчас ведется на юге страны при поддержке Банка развития Казахстана, сможет поставлять на экспорт до 50% производимых силовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ, а в последующем и 500 кВ, сообщает Zakon.kz.

К слову, строящийся завод Asia Trafo будет один из первых в Центральной Азии, разрабатывать и производить шунтирующие реакторы, автотрансформаторы, трансформаторы весом до 300 тонн – ежегодно 120 единиц различного назначения для энергетических, промышленных электросетей.

Проект реализуется при поддержке АО «Банк развития Казахстана» («дочка» Холдинга «Байтерек») и АО «БРК – Лизинг» в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Общая стоимость проекта составляет 17,9 млрд. тенге, из которых 8,7 млрд. тенге и 4,7 млрд. тенге – это средства БРК и «БРК-Лизинг» соответственно.

«Реализация проекта позволит покрыть на 70% потребности казахстанского рынка в трансформаторах напряжением 110 кВ и на 50% - напряжением 220 кВ, тем самым, значительно сократив долю импортируемых в Казахстан трансформаторов зарубежного производства. В то же время, новые мощности «Alageum Electric» позволят экспортировать на ближайшие рынки до 50% объема продукции завода. Также, в рамках реализации проекта будет создано более 220 новых рабочих мест», - отметил старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Окашев Сансызбай.

В качестве потенциальных рынков сбыта рассматриваются Россия, Иран, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны СНГ.

В числе конкурентных преимуществ казахстанских трансформаторов – использование в проектировании современного программного обеспечения. Так, по словам генерального директора завода «Asia Trafo» Сергазы Кунтуарова, на предприятии сделали ставку на новое технологическое мышление и высококвалифицированный коллектив.

«На заводе применены новейшие системы управления производством, которые предоставляют непрерывный доступ к информации о каждом выпускаемом трансформаторе, начиная от этапа разработки конструкторской документации и заканчивая отгрузкой и сервисным обслуживанием. Предусмотрен индивидуальный подход к каждому заказу, при котором производится расчет оптимальной конструкции, учитывающей все требования заказчика», - отметил С. Кунтуаров.

В настоящее время в рамках строительных работ на производстве закончен монтаж оборудования. Установлен радиально-сверлильный станок «R60» и «R100» немецкой фирмы KNUTH. Подготовлены к монтажу и ожидают прибытия шеф-инженера линии продольного и поперечного раскроя электротехнической стали Tuboly-Asronic из Швейцарии, а также ведутся работы по монтажу вакуум сушильных камер MicaVac (Германия), предназначенных для сушки активных частей трансформаторов в парах сольвента. Такие камеры сокращают длительность процесса в 1,5-2 раза, максимально удаляют влагу из изоляции, и увеличивают средний срок службы трансформаторов. Продолжается также строительство станции очистки масла и маслопровода к сборочному цеху. Устанавливается оборудование для испытательной лаборатории производства HIGVOLT, Германия.

В испытательной лаборатории, не имеющей аналогов в Центральной Азии, будет производиться комплекс приемно-сдаточных и типовых испытаний, что гарантирует соответствие качества по международным стандартам.

Помимо возведения производства, идет также строительство пятиэтажного общежития для сотрудников завода.

Ожидается, что завод будет запущен до конца 2018 года.

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