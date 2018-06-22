Подозреваемая в убийстве мальчика няня попросила прощения у собственной матери

Родители ребёнка, которые считают, что его задушила в интернате няня, просят 30 млн тенге

В Талгаре судьёй одобрено ходатайство адвоката о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников интерната, в котором весной задушили ребёнка, страдающего ДЦП, передаёт Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В этой связи будут допрошены не только няня, подозреваемая в убийстве мальчика, но и другие работники.

"Государственные обвинители в свою очередь просят 15 лет лишения свободы няне, которая обвиняется в убийстве 8-летнего мальчика Мухамеджана. А родители, лишившиеся единственного ребёнка, требуют от женщины 30 млн тенге", - говорится в репортаже.

Судебная экспертиза подтвердила, что ребёнок был задушен. Также выяснилось, что мальчика избивали. Для самой же няни гособвинители требуют 15 лет заключения. Такая новость повергла в шок подозреваемую.

"Мама, прости меня. Я не знала, что так случится. Прости! Оставляю своих троих детей вам. Я не совершала преступление",- заплакала подозреваемая.

Стоит отметить, что у подозреваемой есть трое детей. Ранее сообщалось, что руководство дома-интерната в Алматинской области, где умер восьмилетний мальчик, требуют отстранить. Кроме того, мать страдавшего ДЦП ребёнка потребовала наказать няню интерната, в котором погиб её сын. Всего под вниманием 30-летней дежурной няни находились одиннадцать детей.

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