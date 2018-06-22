Ради ста тысяч тенге житель Мангистауской области убил женщину и сжёг дом

Мужчине огласили приговор за убийство, совершённое летом прошлого года.

Житель Мангистауской области убил хозяйку дома при попытке совершить кражу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Мужчине предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса (УК) РК. Дело рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области с участием присяжных заседателей. Инцидент произошёл 20 августа 2017 года.

"Примерно в 02:00 подсудимый А. незаконно проник в дом гражданки С. через окно и стал искать ценные вещи и деньги. Проснувшаяся от шума хозяйка дома попыталась пресечь действия подсудимого. Повалив женщину на пол, А. нанёс многочисленные удары по голове, от которых С. скончалась. Подсудимый взял 100 тысяч тенге и поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту 10 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража с незаконным проникновением в жилое помещение) и части 1 статьи 287 УК РК (Незаконные ношение или сбыт холодного оружия).

Подсудимого приговорили к 17,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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