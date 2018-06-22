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Ради ста тысяч тенге житель Мангистауской области убил женщину и сжёг дом

Мужчине огласили приговор за убийство, совершённое летом прошлого года.

Фото : tumba.kz22 июня 2018, 19:15

Житель Мангистауской области убил хозяйку дома при попытке совершить кражу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Мужчине предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса (УК) РК. Дело рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области с участием присяжных заседателей. Инцидент произошёл 20 августа 2017 года.

"Примерно в 02:00 подсудимый А. незаконно проник в дом гражданки С. через окно и стал искать ценные вещи и деньги. Проснувшаяся от шума хозяйка дома попыталась пресечь действия подсудимого. Повалив женщину на пол, А. нанёс многочисленные удары по голове, от которых С. скончалась. Подсудимый взял 100 тысяч тенге и поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту 10 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража с незаконным проникновением в жилое помещение) и части 1 статьи 287 УК РК (Незаконные ношение или сбыт холодного оружия).

Подсудимого приговорили к 17,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.


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