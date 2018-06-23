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В Алматы водитель Toyota проигнорировал знак и спровоцировал ДТП

Обошлось без жертв и серьезных травм.

Фото : zakon.kz23 июня 2018, 10:57

В Алматы по вине водителя Toyota произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на печально известном пересечении улиц Папанина и Кожедуба. Mitsubishi двигался вверх по Папанина. На пересечении с улицей Кожедуба на перекресток выехала Toyota. Столкновения избежать не удалось.

От сильного удара Mitsubishi отлетела в арык, а Toyota – в кусты.

Водитель Toyota проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Обошлось без жертв и серьезных травм.


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