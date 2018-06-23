В Алматы водитель Toyota проигнорировал знак и спровоцировал ДТП
Обошлось без жертв и серьезных травм.
Фото : zakon.kz23 июня 2018, 10:57
В Алматы по вине водителя Toyota произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на печально известном пересечении улиц Папанина и Кожедуба. Mitsubishi двигался вверх по Папанина. На пересечении с улицей Кожедуба на перекресток выехала Toyota. Столкновения избежать не удалось.
От сильного удара Mitsubishi отлетела в арык, а Toyota – в кусты.
Водитель Toyota проигнорировал знак «Уступи дорогу».
Обошлось без жертв и серьезных травм.
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