В Алматы водитель Toyota проигнорировал знак и спровоцировал ДТП

Обошлось без жертв и серьезных травм.

В Алматы по вине водителя Toyota произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на печально известном пересечении улиц Папанина и Кожедуба. Mitsubishi двигался вверх по Папанина. На пересечении с улицей Кожедуба на перекресток выехала Toyota. Столкновения избежать не удалось.

От сильного удара Mitsubishi отлетела в арык, а Toyota – в кусты.

Водитель Toyota проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Обошлось без жертв и серьезных травм.

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