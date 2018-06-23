Джулия Ванг отреклась от магии

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала заявление.

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что не гадает, не даёт консультаций и вообще не проводит никакие магические обряды, пишет Лайф.

Ранее она отрезала длинные светлые волосы, перестала наносить макияж и стала надевать мужскую одежду. Сейчас девушка заявила, что той, от кого фанатела половина зрителей "Битвы", в принципе не существовало.

Намтар Энзигаль, принимавший участие в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", намерен судиться с Ванг. В 2015 году победительница шоу выпустила книгу "Никак. Нигде. Никогда", где собраны её взгляды на жизнь и некоторые мысли. Как утверждает Энзигаль, в ней использованы цитаты, которые раньше были опубликованы им в пабликах.

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