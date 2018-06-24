Головкин раскрыл детали переговоров с «Канело»

Геннадий получил тот процент дохода, которого он требовал — 45% против 55% у Альвареса.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин подытожил переговоры с Саулем Альваресом о втором поединке, сообщает Sports.kz.

— Я знал, что это хорошая сделка для нас, но не собирался отступать. Все прекрасно понимали, что это огромная сделка для обеих сторон — бой принесет много денег. Если бы они [Golden Boy] сказали нет — что ж, этого боя никогда не было бы. Но сейчас у нас есть огромный бой, самый большой в боксе, — сказал Головкин в интервью No Puedes Jugar Boxeo.

Официальные цифры пока не раскрыты, однако эксперты сходятся во мнении, что Геннадий получил тот процент дохода, которого он требовал — 45% против 55% у «Канело».





